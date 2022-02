Bologna | Bonifazi | «Posso dare di più Con l’Empoli è una finale per noi»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 5 febbraio 2022) Kevin, difensore del, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue parole. Kevinha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le parole del difensore del– «Abbiamo avuto un gennaio pieno di sfortuna. Siamo fermi a 27 punti e ora dobbiamo tirare la linea e pensare di fare più punti possibili. Conè già una». PRESTAZIONE – «Dobbiamo avere la carica giusta sin dagli allenamenti e quando vedi qualcuno spento devi stargli addosso così anche in campo».– «A tratti si è visto quello che sono ma non con continuità. Mi sono infortunato e sono stato fuori due mesi.tanto e non averlo dimostrato mi fa infuriare». FUTURO – ...