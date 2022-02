Autismo: lunedì protesta contro Regione e Asl di Caserta (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Associazioni di genitori, terapisti, responsabili di cooperative e associazioni del terzo settore si ritroveranno lunedì prossimo, 7 febbraio (dalle 10.30 alle 13), nella sede centrale dell‘Asl di Caserta, in via Unità d’Italia, per una manifestazione con la quale chiederanno che vengano mantenuti gli alti standard dei trattamenti ABA attuali per i ragazzi affetti da Autismo, e che venga loro assicurata la continuità assistenziale e diritti. Sono circa 612 i bambini e i ragazzi del Casertano che effettuano trattamenti ad alta intensività in centri erogatori presenti nella short list dell’Asl di Caserta, fra cui 13 enti del terzo settore (associazioni o cooperative) con operatività pari al 60% circa di tutte le ore di trattamento di capienza e 5 ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Associazioni di genitori, terapisti, responsabili di cooperative e associazioni del terzo settore si ritroverannoprossimo, 7 febbraio (dalle 10.30 alle 13), nella sede centrale dell‘Asl di, in via Unità d’Italia, per una manifestazione con la quale chiederanno che vengano mantenuti gli alti standard dei trattamenti ABA attuali per i ragazzi affetti da, e che venga loro assicurata la continuità assistenziale e diritti. Sono circa 612 i bambini e i ragazzi delno che effettuano trattamenti ad alta intensività in centri erogatori presenti nella short list dell’Asl di, fra cui 13 enti del terzo settore (associazioni o cooperative) con operatività pari al 60% circa di tutte le ore di trattamento di capienza e 5 ...

