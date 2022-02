Austria, valanga travolge escursionisti: cinque morti in Tirolo (Di sabato 5 febbraio 2022) cinque escursionisti sono morti a seguito di una valanga abbattutasi ieri pomeriggio a Spiss, nel Tirolo Austriaco. Le vittime sono quattro turisti svedesi e una guida locale. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente avvenuto lontano dagli impianti di risalita. Solamente nella giornata di ieri sono state registrate 13 valanghe in Tirolo a causa delle forti nevicate. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine attualità. Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 5 febbraio 2022)sonoa seguito di unaabbattutasi ieri pomeriggio a Spiss, nelco. Le vittime sono quattro turisti svedesi e una guida locale. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell’incidente avvenuto lontano dagli impianti di risalita. Solamente nella giornata di ieri sono state registrate 13 valanghe ina causa delle forti nevicate. Andrea Caucci Molara Metropolitan Magazine attualità. Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Advertising

fattoquotidiano : Austria, valanga travolge un gruppo di scialpinisti sui monti del Tirolo: 5 morti - novasocialnews : Austria, valanga in Tirolo: morti 5 scialpinisti - VELOSPORT1960 : (Adnkronos) - Salvate altre sei persone in due diverse valanghe - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: E' di quattro morti e un disperso il bilancio di una valanga che nel primo pomeriggio si è abbattuta su un gruppo di escu… - MariaLu91149151 : Adnkronos: Austria, valanga in Tirolo: morti 5 scialpinisti. -