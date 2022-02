Addio a Monica Vitti, si concludono le esequie a Roma (Di sabato 5 febbraio 2022) Si sono concluse in un clima di grande commozione le esequie di Monica Vitti a Roma; presenti fra gli altri oltre al compagno Roberto Russo, Marita Laurito e l'ex sindaco e cinefilo Walter Veltroni, amico di famiglia visibilmente commosso. La bara di Monica Vitti coperta di mimose e rose gialle, portata nella Chiesa degli Artisti a piazza del Popolo con l'applauso della folla dietro le transenne, alla presenza del sindaco della capitale Roberto Gualtieri: le esequie della grande attrice a Roma si sono svolte in atmosfera commossa, con un maxischermo per seguire la cerimonia anche fuori ed evitare assembramenti.Commozione a piazza del Popolo fra la gente venuta a salutare Monica Vitti; per lo più persone anziane che la ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 5 febbraio 2022) Si sono concluse in un clima di grande commozione ledi; presenti fra gli altri oltre al compagno Roberto Russo, Marita Laurito e l'ex sindaco e cinefilo Walter Veltroni, amico di famiglia visibilmente commosso. La bara dicoperta di mimose e rose gialle, portata nella Chiesa degli Artisti a piazza del Popolo con l'applauso della folla dietro le transenne, alla presenza del sindaco della capitale Roberto Gualtieri: ledella grande attrice asi sono svolte in atmosfera commossa, con un maxischermo per seguire la cerimonia anche fuori ed evitare assembramenti.Commozione a piazza del Popolo fra la gente venuta a salutare; per lo più persone anziane che la ...

