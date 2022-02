Vax tour: il camper della Asl torna a Fondi martedì 8 e giovedì 10 febbraio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Fondi – torna a fare tappa a Fondi il vax tour promosso dall’Azienda Sanitaria Pontina. Il camper della Asl, che consentirà ai cittadini di effettuare sia dosi booster Moderna che prime dosi Johnson & Johnson, sosterà in piazza Domenico Purificato (parcheggio antistante il centro multimediale “Dan Danino di Sarra”), i giorni martedì 8 e giovedì 10 febbraio, dalle 9:00 alle 16:00. Sul posto, a supportare la Asl nelle attività di gestione della fila, logistica e assistenza, saranno presenti i volontari della Croce Rossa comitato di Fondi, diretti dalla presidente Arianna Carnevale. Non è necessario prenotarsi né essere muniti di tessera sanitaria ma per effettuare il vaccino è ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 4 febbraio 2022)a fare tappa ail vaxpromosso dall’Azienda Sanitaria Pontina. IlAsl, che consentirà ai cittadini di effettuare sia dosi booster Moderna che prime dosi Johnson & Johnson, sosterà in piazza Domenico Purificato (parcheggio antistante il centro multimediale “Dan Danino di Sarra”), i giorni8 e10, dalle 9:00 alle 16:00. Sul posto, a supportare la Asl nelle attività di gestionefila, logistica e assistenza, saranno presenti i volontariCroce Rossa comitato di, diretti dalla presidente Arianna Carnevale. Non è necessario prenotarsi né essere muniti di tessera sanitaria ma per effettuare il vaccino è ...

