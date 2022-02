Uomini e Donne: Due Cavalieri Sfiorano la Rissa! (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’ultimissima registrazione di Uomini e Donne che si è tenuta solo poche ore fa, ha visto due Cavalieri arrivare quasi alle mani. È quanto riportano le anticipazioni, che svelano importanti novità anche in merito al percorso di Matteo Ranieri. Ma ecco quello che è successo nello studio di Maria De Filippi! Armando e Biagio vengono quasi alle mani! Continuano senza sosta le registrazioni di Uomini e Donne. Il clima nello studio di Maria De Filippi sembra essersi fatto incandescente a causa di un pesante scontro tra due Cavalieri. Secondo quanto riportano le anticipazioni pubblicate da Il Vicolo delle News, Biagio e Armando sarebbero arrivati quasi alle mani. Proprio così, i due hanno letteralmente sfiorato la rissa. Ma cosa li ha portati a scontrarsi così duramente? Tutto a causa di una ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’ultimissima registrazione diche si è tenuta solo poche ore fa, ha visto duearrivare quasi alle mani. È quanto riportano le anticipazioni, che svelano importanti novità anche in merito al percorso di Matteo Ranieri. Ma ecco quello che è successo nello studio di Maria De Filippi! Armando e Biagio vengono quasi alle mani! Continuano senza sosta le registrazioni di. Il clima nello studio di Maria De Filippi sembra essersi fatto incandescente a causa di un pesante scontro tra due. Secondo quanto riportano le anticipazioni pubblicate da Il Vicolo delle News, Biagio e Armando sarebbero arrivati quasi alle mani. Proprio così, i due hanno letteralmente sfiorato la rissa. Ma cosa li ha portati a scontrarsi così duramente? Tutto a causa di una ...

Advertising

rtl1025 : ??? 'Il razzismo non ha nessuna base scientifica. Tutti gli uomini e tutte le donne hanno nelle vene sangue della st… - peppeprovenzano : “Le diseguaglianze non sono il prezzo da pagare alla crescita. Sono piuttosto il freno di ogni prospettiva di cresc… - RaiRadio2 : «Tutti gli uomini e tutte le donne hanno nelle vene sangue della stessa tinta. Un uomo è uguale a un uomo.»… - viadiqua1 : Comunque scusate ma sta cosa che i Basciagoni litigano ininterrottamente da 12 ore senza che ci sia una vera causa… - Fabiostefano85 : RT @noitre32: Stanno morendo sportivi, bambini, giovani, donne e uomini. L'Italia sta andando in default. Ci stanno invadendo. Peggio di c… -