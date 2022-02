Ultime Notizie Roma del 04-02-2022 ore 09:10 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale per la terza serata del festival sul palco del teatro Ariston Tornano tutti i 25 artisti in gara questa volta ha votati dalla giuria demoscopica e dal apre la puntata Giusy Ferreri canzone Butta te invece selezionata per ultima in scaletta Poi 9v Fabrizio Moro a casa e viene Massimo Ranieri Dargen D’Amico irama dito nella piaga Michele Bravi e Tommy continuano mahmood Blanco Gianni Morandi Elisa la rappresentante di lista Iva Zanicchi kg Lauro chiudono Matteo Romano Anna Mena San Giovanni e man man le vibrazioni Giovanni truppi e chiude la lunga lista di esibizioni Noemi in scaletta Roberto Saviano con un omaggio ricordo di 30 anni della strage di Capaci Anna Valle Martina Pigliapoco carabiniere a casa una donna dal suicidio e il super ospite stato Cesare Cremonini ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale per la terza serata del festival sul palco del teatro Ariston Tornano tutti i 25 artisti in gara questa volta ha votati dalla giuria demoscopica e dal apre la puntata Giusy Ferreri canzone Butta te invece selezionata per ultima in scaletta Poi 9v Fabrizio Moro a casa e viene Massimo Ranieri Dargen D’Amico irama dito nella piaga Michele Bravi e Tommy continuano mahmood Blanco Gianni Morandi Elisa la rappresentante di lista Iva Zanicchi kg Lauro chiudono Matteono Anna Mena San Giovanni e man man le vibrazioni Giovanni truppi e chiude la lunga lista di esibizioni Noemi in scaletta Roberto Saviano con un omaggio ricordo di 30 anni della strage di Capaci Anna Valle Martina Pigliapoco carabiniere a casa una donna dal suicidio e il super ospite stato Cesare Cremonini ...

