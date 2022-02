Trotta Bus diserta la riunione in Commissione, Apb: “Grave scortesia istituzionale” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa dei consiglieri comunali di ‘Alternativa per Benevento’ Marialetizia Varricchio, Luigi Diego Perifano, Vincenzo Sguera e Luigia Piccaluga Principe, componenti della Commissione Attività Produttive di palazzo Mosti. “Si è riunita nel pomeriggio di ieri la Commissione Attività Produttive del Consiglio Comunale. Poteva e doveva essere l’occasione per un confronto pubblico e franco su Trotta Bus, l’azienda che gestisce il servizio di trasporto in Città e che da mesi attraversa un periodo di difficoltà economiche, come dimostrano i continui ritardi nel pagamento delle spettanze ai dipendenti. La richiesta dell’audizione dei vertici di Trotta Bus, così come dell’assessore Luigi Ambrosone, si ricorderà, era stata avanzata dai consiglieri di Alternativa per Benevento al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiDi seguito nota stampa dei consiglieri comunali di ‘Alternativa per Benevento’ Marialetizia Varricchio, Luigi Diego Perifano, Vincenzo Sguera e Luigia Piccaluga Principe, componenti dellaAttività Produttive di palazzo Mosti. “Si è riunita nel pomeriggio di ieri laAttività Produttive del Consiglio Comunale. Poteva e doveva essere l’occasione per un confronto pubblico e franco suBus, l’azienda che gestisce il servizio di trasporto in Città e che da mesi attraversa un periodo di difficoltà economiche, come dimostrano i continui ritardi nel pagamento delle spettanze ai dipendenti. La richiesta dell’audizione dei vertici diBus, così come dell’assessore Luigi Ambrosone, si ricorderà, era stata avanzata dai consiglieri di Alternativa per Benevento al ...

