“Sophie e le altre lo hanno insultato”. GF Vip, Alessandro Basciano ‘canta’ e scoppia il caos (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sta ormai succedendo di tutto al ‘GF Vip’ e quello che è emerso stavolta è destinato ad alimentare polemiche per parecchio tempo. In attesa della prossima puntata in diretta, che si terrà lunedì 7 febbraio su Canale 5, nella Casa le dinamiche vanno avanti e stavolta a farne le spese è stato un concorrente. Quest’ultimo non sa ancora niente, ma Alessandro Basciano ha sentito tutto e si è arrabbiato non poco con una di coloro che si sarebbero rese protagoniste di gesti poco carini nei suoi confronti. Intanto, Alessandro Basciano ha fatto una confidenza a Delia Duran dicendo di aver fatto sesso con Sophie Codegoni. In un video che sta girando su Twitter Alessandro Basciano e Delia Duran sono in giardino a chiacchierare. La modella e attrice sembra dire: “Ma avete fatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sta ormai succedendo di tutto al ‘GF Vip’ e quello che è emerso stavolta è destinato ad alimentare polemiche per parecchio tempo. In attesa della prossima puntata in diretta, che si terrà lunedì 7 febbraio su Canale 5, nella Casa le dinamiche vanno avanti e stavolta a farne le spese è stato un concorrente. Quest’ultimo non sa ancora niente, maha sentito tutto e si è arrabbiato non poco con una di coloro che si sarebbero rese protagoniste di gesti poco carini nei suoi confronti. Intanto,ha fatto una confidenza a Delia Duran dicendo di aver fatto sesso conCodegoni. In un video che sta girando su Twittere Delia Duran sono in giardino a chiacchierare. La modella e attrice sembra dire: “Ma avete fatto ...

