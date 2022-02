Sanremo, Sangiovanni con Fiorella Mannoia nell’omaggio a Bertoli (Di sabato 5 febbraio 2022) Nella serata dedicata alle cover i due artisti hanno interpretato “A muso duro”, la canzone manifesto del grande cantautore emiliano Sanremo – A ventanni dalla sua scomparsa, Fiorella Mannoia e Sangiovanni hanno omaggiato Pierangelo Bertoli con “A muso duro”, brano tratto dall’album omonimo (1979). Fiorella Mannoia e Pierangelo Bertoli sono legati da uno dei sodalizi artistici più importanti per la carriera di quest’ultimo: quello in “Pescatore”, uno dei più grandi successi del cantautore. Il duetto mise in evidenza la grande originalità e la timbrica assolutamente personale della bellissima voce di un’artista che era agli esordi e che sarebbe diventata una delle voci più iconiche della musica italiana. “Essere sul palco con Fiorella ... Leggi su lopinionista (Di sabato 5 febbraio 2022) Nella serata dedicata alle cover i due artisti hanno interpretato “A muso duro”, la canzone manifesto del grande cantautore emiliano– A ventanni dalla sua scomparsa,hanno omaggiato Pierangelocon “A muso duro”, brano tratto dall’album omonimo (1979).e Pierangelosono legati da uno dei sodalizi artistici più importanti per la carriera di quest’ultimo: quello in “Pescatore”, uno dei più grandi successi del cantautore. Il duetto mise in evidenza la grande originalità e la timbrica assolutamente personale della bellissima voce di un’artista che era agli esordi e che sarebbe diventata una delle voci più iconiche della musica italiana. “Essere sul palco con...

