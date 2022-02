Sanremo – Multati i camion-vela contro il battesimo blasfemo

(Di venerdì 4 febbraio 2022)– Pro Vita & Famiglia: «Polizia blocca e multa nostriil “di Achille Lauro: è censura!» «Oggi la Polizia ha bloccato con tre volanti iche Pro Vita & Famiglia ha noleggiato aper protestarel’“auto-inscenato da Achille Lauro (nella foto) in mezzo a un coro che lo osannava cantando l’Alleluia. La Polizia ha identificato i conducenti e li ha invitati a uscire dai confini del Comune, annunciando una contestazione per presunti “messaggi non consoni”, senza però indicare la base giuridica di tali atti. È scandaloso! Achille Lauro è libero di insultare la religione cristiana, noi non siamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Multati

La Polizia Municipale ha multato i 'camion vela' che Pro Vita & Famiglia ha noleggiato aper protestare contro l'auto 'battesimo' blasfemo inscenato da Achille Lauro in mezzo a un coro che lo osannava cantando l'Alleluia. La Polizia ha identificato i conducenti e li ha invitati a ...Mercoledì 2 febbraio, seconda serata del Festival di2022. Conduce Amadeus, affiancato da Lorena Cesarini. Ascoltiamo la seconda metà (13) dei ... centauriLa Polizia Municipale ha multato i 'camion vela' che Pro Vita & Famiglia ha noleggiato a Sanremo per protestare contro l'auto 'battesimo' blasfemo inscenato da Achille Lauro in mezzo a un coro che...Sanremo. Non ci stanno quelli della onlus Pro Vita & Famiglia alla multa rifilata agli autisti dei due “camion vela” stamane in giro per le strade della Città dei Fiori. La sanzione, pari a 430 euro, ...