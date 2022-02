Sanremo 2022, Amadeus: “Telefonata di Mattarella, presidente commosso per omaggio” (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ho ricevuto una Telefonata bellissima dal presidente Mattarella: era commosso per l’omaggio che il Festival gli ha tributato e mi ha anche confessato che è un grande fan di Mina. Il suo gesto mi commuove, grazie presidente”. Amadeus, in conferenza stampa, svela la Telefonata ricevuta dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a cui il Festival di Sanremo 2022 ha reso omaggio ieri nel corso della terza serata con ‘Grande, grande, grande’ di Mina. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ho ricevuto unabellissima dal: eraper l’che il Festival gli ha tributato e mi ha anche confessato che è un grande fan di Mina. Il suo gesto mi commuove, grazie”., in conferenza stampa, svela laricevuta daldella Repubblica, Sergio, a cui il Festival diha resoieri nel corso della terza serata con ‘Grande, grande, grande’ di Mina. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

SanremoRai : “Per dimostrarti che se fossimo dei suoni, sarebbero canzoni E se fossimo stagioni, verrebbe l’inverno L’inverno de… - SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : “Ogni volta è così Ogni volta è normale Non c’è niente da dire Niente da fare” L’esibizione integrale è su RaiPlay… - Juv3girl38 : RT @Agenzia_Ansa: SANREMO 2022 | 'Mi sento come un'invitata a un matrimonio reale. Non appartengo a questo mondo, ma è un invito bellissim… - MadameSwann : RT @Zeta_Luiss: Di ritorno dal festival di #sanremo2022, le nostre inviate raccontano l'atmosfera in cui è immersa la città. Tutti parlano… -