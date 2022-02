Raduno no vax ai Castelli Romani, il prefetto lo vieta. I negazionisti: ‘Dobbiamo creare l’esercito civile’ (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nicola Franzoni, leader del ‘Fronte di liberazione nazionale’, dichiaratamente no vax e seguitissimo sul canale ufficiale Telegram che conta oltre 13.000 iscritti, non si tira indietro. Anzi, tutto il contrario. E nonostante il no del prefetto lui è pronto a scendere in campo per quel mega Raduno organizzato, ma vietato, alle porte di Roma, ai pratoni del Vivaro dal 10 al 13 febbraio prossimo. Un ‘evento’ che preoccupava i sindaci della zona, un vasto altopiano che ricade tra i Comuni di Rocca di Papa e Velletri, ai Castelli Romani, perché da settimane, in realtà, non si fa altro che parlare di questa manifestazione, l’ennesima dei no vax e no green pass, che continuano ad alzare la voce e a gridare contro quella che definiscono ‘dittatura’. Leggi anche: Manifestazione No Green Pass a Roma sabato 5 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nicola Franzoni, leader del ‘Fronte di liberazione nazionale’, dichiaratamente no vax e seguitissimo sul canale ufficiale Telegram che conta oltre 13.000 iscritti, non si tira indietro. Anzi, tutto il contrario. E nonostante il no dellui è pronto a scendere in campo per quel megaorganizzato, mato, alle porte di Roma, ai pratoni del Vivaro dal 10 al 13 febbraio prossimo. Un ‘evento’ che preoccupava i sindaci della zona, un vasto altopiano che ricade tra i Comuni di Rocca di Papa e Velletri, ai, perché da settimane, in realtà, non si fa altro che parlare di questa manifestazione, l’ennesima dei no vax e no green pass, che continuano ad alzare la voce e a gridare contro quella che definiscono ‘dittatura’. Leggi anche: Manifestazione No Green Pass a Roma sabato 5 ...

