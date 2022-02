Pandemia in frenata: scende indice Rt e incidenza. In calo anche i ricoveri (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sembra sempre più in discesa la curva epidemica in Italia. Scendono ancora l'incidenza settimanale dei casi di Covid - 19, a 1362 ogni 100mila abitanti, e l'indice di trasmissibilità Rt, a 0,93. Netta ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sembra sempre più in discesa la curva epidemica in Italia. Scendono ancora l'settimanale dei casi di Covid - 19, a 1362 ogni 100mila abitanti, e l'di trasmissibilità Rt, a 0,93. Netta ...

Advertising

LiveSicilia : Covid, Catania maglia nera ma ci sono segnali di frenata - grifeo : #Efficienza italiana non frenata dai tempi difficili della #pandemia. #Stellantis premia i #dipendenti italiani per… - bizcommunityit : IHS Markit PMI composito: a gennaio forte frenata dovuta alle misure anti pandemia - PaoloOrsi7 : @elenabonetti @ItaliaViva E te credo. Dopo la frenata per la pandemia... - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: #Covid, l'Iss bacchetta la Calabria e altre 8 regioni per i dati inviati in ritardo. Casi e ricoveri in frenata, ma ogg… -