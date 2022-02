Nainggolan: “All’Inter non ero felice per un motivo!” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nel corso di una lunga intervista rilasciata a La Repubblica, Radja Nainggolan ha ripercorso alcune tappe della sua avventura italiana: L’Italia mi manca, i miei amici, i ristoranti, la gente. La Serie A? Il livello è diverso: le piccole giocano a viso aperto perché sanno che c’è qualcosa da prendere ovunque. Anche a San Siro. Lì una volta trovavi Pirlo, Seedorf, Thiago Silva: se prendevi tre gol andavi via col sorriso“. Il Ninja si è poi soffermato sulla sua esperienza All’Inter, rivelando anche un curioso retroscena: “Appena arrivato dissi che ero felice ma che era più forte la delusione di essere andato via da Roma. E già non ero partito bene. Dopo il rigore sbagliato con la Lazio in Coppa Italia mi hanno iniziato a fischiare, mi sono venuti dubbi, è crollata la fiducia. Se avessi avuto fiducia avrei potuto fare tranquillamente ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 4 febbraio 2022) Nel corso di una lunga intervista rilasciata a La Repubblica, Radjaha ripercorso alcune tappe della sua avventura italiana: L’Italia mi manca, i miei amici, i ristoranti, la gente. La Serie A? Il livello è diverso: le piccole giocano a viso aperto perché sanno che c’è qualcosa da prendere ovunque. Anche a San Siro. Lì una volta trovavi Pirlo, Seedorf, Thiago Silva: se prendevi tre gol andavi via col sorriso“. Il Ninja si è poi soffermato sulla sua esperienza, rivelando anche un curioso retroscena: “Appena arrivato dissi che eroma che era più forte la delusione di essere andato via da Roma. E già non ero partito bene. Dopo il rigore sbagliato con la Lazio in Coppa Italia mi hanno iniziato a fischiare, mi sono venuti dubbi, è crollata la fiducia. Se avessi avuto fiducia avrei potuto fare tranquillamente ...

