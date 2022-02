Muore un giocatore del Ligorna: il cordoglio del Genoa (Di sabato 5 febbraio 2022) Il Genoa si unisce intorno alla famiglia del giovane Marco Santeusanio, prematuramente venuto a mancare all’età di 18 anni a causa di un incidente mentre si trovava in sella al proprio scooter nella giornata di ieri. Marco era un difensore nella juniores del Ligorna, società genovese che milita nel campionato di Serie D, figlio di Giorgio, tecnico della Goliardica. Ecco la nota di cordoglio del Ligorna: “Nella notte di ieri è accaduto qualcosa che mai avremmo voluto: comunicare uno dei nostri ragazzi ci ha lasciati in seguito a un incidente. Oggi il Ligorna è come se avesse perso un figlio. La società è profondamente scossa e addolorata per la perdita di Marco, giocatore della Juniores Nazionale aggregato alla prima squadra in Serie D. In un momento così difficile la società si ... Leggi su sportface (Di sabato 5 febbraio 2022) Ilsi unisce intorno alla famiglia del giovane Marco Santeusanio, prematuramente venuto a mancare all’età di 18 anni a causa di un incidente mentre si trovava in sella al proprio scooter nella giornata di ieri. Marco era un difensore nella juniores del, società genovese che milita nel campionato di Serie D, figlio di Giorgio, tecnico della Goliardica. Ecco la nota didel: “Nella notte di ieri è accaduto qualcosa che mai avremmo voluto: comunicare uno dei nostri ragazzi ci ha lasciati in seguito a un incidente. Oggi ilè come se avesse perso un figlio. La società è profondamente scossa e addolorata per la perdita di Marco,della Juniores Nazionale aggregato alla prima squadra in Serie D. In un momento così difficile la società si ...

Advertising

sportface2016 : Muore un giocatore del #Ligorna: il cordoglio del #Genoa - Eedaii : RT @AxlGuidato: 51) L'ex giocatore di 48 anni Robert Lima muore di infarto in Uruguay a nel giro di poche ore muore anche la moglie. 52) Il… - Eedaii : RT @AxlGuidato: 38) L' ex giocatore professionista NFL Parys Haralson muore. 39) Il calciatore Francis Perron muore. 40) Un giocatore 19-en… - Eedaii : RT @AxlGuidato: 33) Il calciatore 13-enne soffre di un arresto cardiaco in campo. 34) Il calciatore Dylan Rich muore. 35) Birati Club Münst… - Eedaii : RT @AxlGuidato: 29) Diego Ferchaud soffre di arresto cardiaco. 30) Il giocatore austriaco del ASV Baden collassa nel campo di gioco e deve… -