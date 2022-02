Monitoraggio Iss, Rezza: «Verso una fase nuova: ma i numeri sono ancora alti». Marche in arancione – Il video (Di venerdì 4 febbraio 2022) Da Gianni Rezza, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, arrivano buone notizie sull’andamento della pandemia del Coronavirus in Italia. «C’è una tendenza, anche se ancora lieve, alla decongestione delle strutture sanitarie – ha spiegato Rezza – I dati epidemiologici ci mostrano una situazione che sembrerebbe disegnare una fase nuova dell’epidemia ma, siccome i numeri sono ancora molto elevati, è bene continuare a mantenere comportamenti prudenti e completare il ciclo vaccinale con la dose di richiamo». Tende, invece, ancora a scendere l’incidenza di Covid-19 nel nostro Paese fissandosi a 1.362 casi per 100 mila abitanti e anche l’indice di contagio Rt è allo 0,93, «mentre il tasso di occupazione dei posti di area ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) Da Gianni, direttore della Prevenzione del ministero della Salute, arrivano buone notizie sull’andamento della pandemia del Coronavirus in Italia. «C’è una tendenza, anche selieve, alla decongestione delle strutture sanitarie – ha spiegato– I dati epidemiologici ci mostrano una situazione che sembrerebbe disegnare unadell’epidemia ma, siccome imolto elevati, è bene continuare a mantenere comportamenti prudenti e completare il ciclo vaccinale con la dose di richiamo». Tende, invece,a scendere l’incidenza di Covid-19 nel nostro Paese fissandosi a 1.362 casi per 100 mila abitanti e anche l’indice di contagio Rt è allo 0,93, «mentre il tasso di occupazione dei posti di area ...

Advertising

marcodimaio : Il monitoraggio dell'Iss sulla situazione #Covid in Italia ci dice che per la prima volta da settimane i numeri sta… - GiovaQuez : Speranza: 'Oggi, in seguito ai dati del monitoraggio dell'Iss, Ministero della Salute e Regioni, ho firmato l’ordin… - SkyTG24 : #Covid19, Brusaferro: 'Decremento casi nella maggior parte delle Regioni' - folucar : RT @GiovaQuez: Speranza: 'Oggi, in seguito ai dati del monitoraggio dell'Iss, Ministero della Salute e Regioni, ho firmato l’ordinanza che… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? 'Oggi, in seguito ai dati del monitoraggio dell'#Iss, ministero della Salute e Regioni, ho firmato l'ordinanza che sancisce… -