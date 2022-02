Marocco, quarto giorno di scavi per salvare il piccolo Rayan (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si è creata una folla di curiosi nella zona dove i soccorritori scavano per tentare di salvare il piccolo Rayan, un bimbo di 5 anni caduto in un pozzo profondo nel villaggio di Ighrane, nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si è creata una folla di curiosi nella zona dove i soccorritori scavano per tentare diil, un bimbo di 5 anni caduto in un pozzo profondo nel villaggio di Ighrane, nella ...

Advertising

NinniRap : credevo molto in Salah per questo quarto di finale contro il Marocco e sono stato ricompensato: grazie Momo… un’alt… - delinquentweet : ???????? Ed è il momento del terzo quarto di finale della Coppa d'Africa, comincia un intrigante Egitto-Marocco. #AFCON2021 - GennaroSpinaa : Me: Basta, finalmente 2 settimane di pausa da questo sport tossico Also me: Ah, oggi ci sta proprio un bel Marocco… -