Le polemiche sul FantaSanremo e la risposta di Amadeus (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si tratta di un gioco e come tale deve essere giudicato e vissuto. Ma attorno al FantaSanremo, in questi giorni, sono scoppiate diverse polemiche. “Colpa”, secondo gli accusatori, dei comportamenti di alcuni cantanti in gara che per seguire la moda del momento hanno modificato le proprie performance sul palco del Teatro Ariston. Perché, come accade nel Fantacalcio, il gioco social ha una serie di bonus e malus che corrispondono ad alcuni criteri e comportamenti dei vari artisti che partecipano alla kermesse musicale. FantaSanremo, cos’è il gioco che sta creando polemiche sul Festival Sui social, dopo l’entusiasmo iniziale, alcuni utenti si stanno lamentando. polemiche che sono diventate sempre maggiori dopo che Dargen D’Amico ha modificato una parte del suo brano proprio per consentire agli utenti ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si tratta di un gioco e come tale deve essere giudicato e vissuto. Ma attorno al, in questi giorni, sono scoppiate diverse. “Colpa”, secondo gli accusatori, dei comportamenti di alcuni cantanti in gara che per seguire la moda del momento hanno modificato le proprie performance sul palco del Teatro Ariston. Perché, come accade nel Fantacalcio, il gioco social ha una serie di bonus e malus che corrispondono ad alcuni criteri e comportamenti dei vari artisti che partecipano alla kermesse musicale., cos’è il gioco che sta creandosul Festival Sui social, dopo l’entusiasmo iniziale, alcuni utenti si stanno lamentando.che sono diventate sempre maggiori dopo che Dargen D’Amico ha modificato una parte del suo brano proprio per consentire agli utenti ...

Advertising

il_Tommi12 : Le polemiche sul FantaSanremo hanno stancato, se si vuole avvicinare le nuove generazioni alla kermesse dobbiamo pr… - neXtquotidiano : Le polemiche sul #FantaSanremo e la risposta di #Amadeus - callmegoodlife : RT @MauroVari: Quindi altra cazzata tutti coloro che hanno detto 'patto dei parioli..bla bla..Sarri li ha portati a pranzo per il momento d… - MauroVari : Quindi altra cazzata tutti coloro che hanno detto 'patto dei parioli..bla bla..Sarri li ha portati a pranzo per il… - nonsonoCristina : @fumagale84 Perché siamo abituati solo a persone super carismatiche, com’è giusto che sia nello spettacolo eh ok. I… -