La riforma del lavoro in Spagna è stata approvata per uno sbaglio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Probabilmente di un deputato del Partito Popolare, all’opposizione, che ha votato da casa: e si è creata una gran confusione Leggi su ilpost (Di venerdì 4 febbraio 2022) Probabilmente di un deputato del Partito Popolare, all’opposizione, che ha votato da casa: e si è creata una gran confusione

Advertising

riotta : #Mattarella invoca infine la riforma e la fine degli scontri fra i magistrati. Boato del Parlamento. Ora presiedend… - lucianonobili : L’unità del Paese di fronte alle avversità, la necessità di una profonda riforma della giustizia, la difesa dei par… - pisto_gol : Dai 15enni ai maggiorenni, in Italia si susseguono gli episodi di violenza sulle donne, ormai trattati da stampa e… - alexbottoni : La riforma del lavoro in Spagna è stata approvata per uno sbaglio - flaeifvg : La riforma del lavoro in Spagna è stata approvata per uno sbaglio - Il Post -