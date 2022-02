Karrion Kross | “Triple H è un leader | non ha mai avuto favoritismi”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 4 febbraio 2022)H è considerato una leggenda del wrestling, un uomo che ama questo business. Uno dei motivi per il quale è molto amato dai fan è indubbiamente il suo lavoro a NXT. Infatti, sotto la sua guida, il fu black & gold brand ha vissuto i suoi anni migliori, e se il suo ruolo dietro le quinte è stato tanto apprezzato dai fan, altrettanto hanno fatto i lottatori del roster. Uno di questi è l’ex campione. Attestato di stima Parlando con CBS Sports,ha parlato di come è stato lavorare con i propri idoli, comeH e Shawn Michaels, spendendo belle parole soprattutto per il primo: “Per me è unnaturale. Non ha mai dovuto alzare la voce, è uno che non si è mai dovuto arrabbiare perché la gente lo ascoltasse. Era ...