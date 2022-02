Inter, l’annuncio di Inzaghi rivoluziona anche il… Fantacalcio (Di venerdì 4 febbraio 2022) Simone Inzaghi è Intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani sera tra la sua Inter ed il Milan di Pioli. Dopo la sosta, domani ritorna finalmente il campionato. La Serie A presenta subito un derby della Madonnina fondamentale a fini della vittoria finale dello Scudetto. L‘Inter, infatti, è prima in classifica con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 4 febbraio 2022) Simonevenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani sera tra la suaed il Milan di Pioli. Dopo la sosta, domani ritorna finalmente il campionato. La Serie A presenta subito un derby della Madonnina fondamentale a fini della vittoria finale dello Scudetto. L‘, infatti, è prima in classifica con Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

GonzaInterista : RT @SimoneTogna: #inter: come è stato continuamente rimandato l’annuncio di #brozovic, lo stesso si può dire anche per quelli di #marotta,… - InterMilanfan2 : RT @SimoneTogna: #inter: come è stato continuamente rimandato l’annuncio di #brozovic, lo stesso si può dire anche per quelli di #marotta,… - infoitsport : “Accordo? Impossibile”: Inter, l’annuncio dell’agente gela Marotta - infoitsport : Calciomercato Inter, scelta fatta per Brozovic: ecco quando arriva l’annuncio - InterClubIndia : RT @MSeideus: #Brozovic ha scelto l'@Inter, ma perché non arriva l'annuncio? Faccio chiarezza sulla vicenda in questo articolo scritto per… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter l’annuncio Brozovic, presto il rinnovo con l'Inter. Tuttosport: "L'annuncio con Zhang in Italia" TUTTO mercato WEB