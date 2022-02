Insigne ed il video social. Scozzafava: “I social non perdonano” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il video di Lorenzo Insigne che è diventato virale sui social ha scatenato diverse reazioni, tra cui quelle del Corriere del Mezzogiorno. Il giocatore è stato difeso pubblicamente da Gianni Simioli, noto conduttore radiofonico. Ma non sono mancate le polemiche, che ancora sono in corso. Anche Monica Scozzafava, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha scritto un editoriale sulla vicenda Insigne. video Insigne: l’editoriale I social non perdonano, forse Lorenzo Insigne non lo sa. E non lo può sapere perché poi fondamentalmente non è mai stato un ragazzo troppo social. Ha un profilo Instagram dove di rado pubblica scatti privati. Quando gli è stato ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ildi Lorenzoche è diventato virale suiha scatenato diverse reazioni, tra cui quelle del Corriere del Mezzogiorno. Il giocatore è stato difeso pubblicamente da Gianni Simioli, noto conduttore radiofonico. Ma non sono mancate le polemiche, che ancora sono in corso. Anche Monica, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, ha scritto un editoriale sulla vicenda: l’editoriale Inon, forse Lorenzonon lo sa. E non lo può sapere perché poi fondamentalmente non è mai stato un ragazzo troppo. Ha un profilo Instagram dove di rado pubblica scatti privati. Quando gli è stato ...

Advertising

Azzurri : ?? Sotto le feste i piccoli tifosi della #Nazionale hanno scritto delle lettere agli #Azzurri, appendendole all'albe… - susydigennaro : RT @napolimagazine: INSIGNE - L'agente spiega: 'Il video di Lorenzo era per un ragazzo che ha il Covid, come si fa a pensare altre cose? So… - FijEma : Ag. Insigne fa chiarezza: 'Video per un ragazzo che ha il Covid, come si fa a pensare ad altro?' Cioè, chist' è ch… - apetrazzuolo : INSIGNE - L'agente spiega: 'Il video di Lorenzo era per un ragazzo che ha il Covid, come si fa a pensare altre cose… - napolimagazine : INSIGNE - L'agente spiega: 'Il video di Lorenzo era per un ragazzo che ha il Covid, come si fa a pensare altre cose… -