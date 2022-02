Incidente sulla Bari-Brindisi tra auto e pulmino | un morto e sei feriti

Advertising

CoESItalia : Nuovo Articolo: Licenziato autista del 118 coinvolto in incidente sulla variante: scatta anche altro provvedimento - telebrindisiweb : Rosamarina di Ostuni: incidente mortale sulla ss379, deceduto un 58enne - infoitinterno : Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per il responsabile dell'incidente sulla A28 - OstuniNotizie : Incidente stradale sulla 379, un morto e diversi feriti - infoitinterno : Incidente sulla A28: ancora grave la neonata a bordo dell'auto dov'è morta la madre -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sulla

...strada statale 379 che collega Bari e Brindisi. L'uomo era alla guida dell'auto. Feriti gli occupanti dell'altro mezzo. L'è avvenuto attorno alle 7,30. Sul posto il personale del 118,...Una persona è morta e altre sei sono rimaste ferite in unavvenuto questa mattina, verso le 7.30,corsia sud della strada statale 379, che da Bari conduce a Brindisi, all'altezza del villaggio turistico Rosa Marina. I mezzi coinvolti sono due ...Tragico incidente stradale ieri sera a Pontinia ... Il ragazzo era originario di Fondi. Sul posto carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118.Inserti catarifrangenti sul paraurti posteriore, Interruzione dell'alimentazione carburante in caso d'incidente, Luci posteriori a LED, Lunotto termico, Maniglie delle porte in tinta carrozzeria, ...