Il presidente Macron in missione per tentare la pace: atteso lunedì in Russia e martedì in Ucraina (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sono giorni di tensioni tra Ucraina e Russia che stanno alimentando il panico e la paura per un'eventuale invasione dei russi: il presidente francese Emmanuel Macron incontrerà Vladimir Putin lunedì a ... Leggi su globalist (Di venerdì 4 febbraio 2022) Sono giorni di tensioni trache stanno alimentando il panico e la paura per un'eventuale invasione dei russi: ilfrancese Emmanuelincontrerà Vladimir Putina ...

