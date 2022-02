I numeri in chiaro della settimana, Maga: «La pandemia rallenta, ma il numero dei morti è ancora troppo alto» – Il video (Di venerdì 4 febbraio 2022) Continuano a calare i dati giornalieri che fotografano la situazione pandemia in Italia. Oggi, 4 febbraio, i contagi sono stati 99.522 e anche il tasso di occupazione degli ospedali è in flessioni. Aumentano i guariti, decrescono i cittadini attualmente positivi al Coronavirus. Il direttore dell’Istituto di Genetica molecolare del Cnr di Pavia, il professor Giovanni Maga, è concorde con il fatto che «la pandemia sembra essere in regressione. Nel senso che abbiamo ormai da qualche giorno una diminuzione costante dei contagi e anche un abbassamento dei casi positivi rispetto a quelli testati». Tuttavia, Maga invita a fare attenzione al numero «troppo alto» dei decessi. «Sono destinati a scendere con ritardo rispetto ai contagi perché rappresentano situazioni che si sono ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) Continuano a calare i dati giornalieri che fotografano la situazionein Italia. Oggi, 4 febbraio, i contagi sono stati 99.522 e anche il tasso di occupazione degli ospedali è in flessioni. Aumentano i guariti, decrescono i cittadini attualmente positivi al Coronavirus. Il direttore dell’Istituto di Genetica molecolare del Cnr di Pavia, il professor Giovanni, è concorde con il fatto che «lasembra essere in regressione. Nel senso che abbiamo ormai da qualche giorno una diminuzione costante dei contagi e anche un abbassamento dei casi positivi rispetto a quelli testati». Tuttavia,invita a fare attenzione al» dei decessi. «Sono destinati a scendere con ritardo rispetto ai contagi perché rappresentano situazioni che si sono ...

