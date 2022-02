Gli studenti scendono in strada per manifestare contro l’esame di maturità: vogliono la tesina (Di venerdì 4 febbraio 2022) tesina, no seconda prova. Questo è ciò che chiedono gli studenti di tutta Italia al Ministero. l’esame di maturità mobilita i maturandi, che scendono per le strade a far sentire la loro. Passare il quarto e quinto anno di scuole superiori dentro casa non è il massimo, riconosciamoglielo. Il dissenso degli studenti è frutto di un rapporto con la scuola che negli ultimi due anni si è plasmato totalmente, speso a casa e con tutte le difficoltà scaturite dalla DAD. Il ministro Patrizio Bianchi ha deciso di ripristinare la prima e la seconda prova dell’esame, che mancavano dal 2019. “La mobilitazione inizia oggi ma non si fermerà qui”, affermano gli studenti, contrari alla scelta del ministro. A quanto pare l’opinione è condivisa da tutti: oltre al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022), no seconda prova. Questo è ciò che chiedono glidi tutta Italia al Ministero.dimobilita i maturandi, cheper le strade a far sentire la loro. Passare il quarto e quinto anno di scuole superiori dentro casa non è il massimo, riconosciamoglielo. Il dissenso degliè frutto di un rapporto con la scuola che negli ultimi due anni si è plasmato totalmente, speso a casa e con tutte le difficoltà scaturite dalla DAD. Il ministro Patrizio Bianchi ha deciso di ripristinare la prima e la seconda prova del, che mancavano dal 2019. “La mobilitazione inizia oggi ma non si fermerà qui”, affermano gli, contrari alla scelta del ministro. A quanto pare l’opinione è condivisa da tutti: oltre al ...

Advertising

fattoquotidiano : Gli studenti di tutta Italia si sono dati appuntamento per questa mattina nelle piazze delle principali città per f… - ciropellegrino : #Lamorgese non è mai all'altezza del suo ruolo da ministro dell'Interno. C'erano validi candidati. fu la scelta peg… - fattoquotidiano : Oggi gli studenti medi scendono in piazza contro l’alternanza scuola-lavoro e la “riforma” dell’esame di maturità.… - nickyriva98 : Ah se solo i 2003 sapesse cosa sopportiamo noi studenti universitari durante gli esami da 2 anni a questa parte … f… - DavideDila : RT @cardinale_anna: Gli #studenti dimostrano di saper manifestare pacificamente. La gente si è unita a loro. È chiaro a tutti che gli inf… -