(Di venerdì 4 febbraio 2022) Una lussazione alla spalla immediatamente ridotta dallo staff medico del Messico, che dovrà essere valutata da Canonico e dai dottori del Napoli. Questa la diagnosi dell’infortunio subito danella partita della sua Nazionale. Con le voci decisamente poco ottimistiche circolate ieri sui tempi di recupero: Marca ha scritto di due mesi di stop, molti media – in Italia – non ci sono andati troppo lontano. Ha provato a fare il punto l’edizione odierna de Ladello Sport, che ha fatto sapere che da Castel Volturno trapela un pizzico di. L’attaccante messicanoaccorciare decisamente i tempi e tornare in campo in appena un, visto che al momento pare scongiurato un intervento chirurgico. Il Napoli aspetta, chiaramente, chetorni dal Messico ...

Advertising

napolista : Gazzetta: #Lozano, c’è cauto ottimismo. Niente operazione, potrebbe bastare un mese Il #Chucky rientrerà dal Messi… - infoitsport : Gazzetta - Scongiurato il rischio per adesso di un'operazione alla spalla di Lozano: il motivo - infoitsport : Gazzetta - Infortunio Lozano: ecco perché in casa Napoli trapela un pizzico di ottimismo - infoitsport : Gazzetta - Lozano ko, ma c'è ottimismo: forse niente operazione e rientro a marzo - tuttonapoli : Gazzetta - Lozano ko, ma c'è ottimismo: forse niente operazione e rientro a marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Lozano

: si valuta operazione chirurgica Al momento l'infortunio diviene valutato dai medici locale, poi lo farà da vicino anche lo sfaff sanitario del Napoli. Ecco quanto scrive...Col senno di poi, questione di poche ore, il Napoli dalla lista Uefa che ha dovuto presentare ieri prima della mezzanotte, avrebbe tagliato Hirving, infortunatosi gravemente alla spalla nella notte scorsa durante Messico - Panama. Ma siccome non si può più intervenire il giocatore tagliato, in eccesso numericamente per l'Europa League, è ...LOZANO – Non ci sono buone notizie sulle condizioni di Hirving Lozano. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport: “Chucky per carattere non è tipo da abbattersi, appena può si mette a lavorare duro per ...: Getty – Lozano Messico infortunio. Lozano rischia l’operazione? Hirving Lozano, nel corso del match tra il suo Messico e il Panama, ha riportato una lussazione alla spalla destra. I casi di… Leggi ...