L'Agenzia delle entrate comunica che è disponibile il nuovo modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, che i contribuenti potranno utilizzare per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi

Ultime Notizie dalla rete : Fisco pronto Il futuro si costruisce prendendo decisioni nel presente ... studioso di trasformazioni demografiche, mutamenti sociali e comportamenti innovativi, pronto a ... giornalista, firma di Ansa, Ansa Professioni e Italia Oggi, esperta di economia, lavoro e fisco; " Il ...

Rielezione del Presidente Mattarella: un Paese in sicurezza ... le riforme di cui si parla da almeno 30 anni (riforma degli appalti, della burocrazia, del fisco, ... adeguandosi e scartando, nel suo progredire (copyright di Susanna Turco) "chi è pronto a tutto ma ...

Ecco i nuovi controlli del Fisco: cosa saprà (davvero) di noi ilGiornale.it Fisco: pronto modello per comunicare cessione o sconto bonus edilizi ROMA – Pronto il nuovo modello per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi. L’Agenzia delle entrate comunica che è disponibile il nuovo modello, con le relative ...

Cessione dei bonus edilizi: nuovo modello utilizzabile dal 4 febbraio con alcune proroghe E’ tutto pronto per poter esercitare l’opzione, che, come stabilito dalla legge di Bilancio, è stata estesa fino al 2024, per la cessione dei bonus fiscali relativi alle detrazioni per lavori edilizi ...

