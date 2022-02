FA’ LA TUA SCELTA – WWE ROYAL RUMBLE 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) MEN’S ROYAL RUMBLEE come ogni anno, sempre la solita storia. Ovviamente mi riferisco alle polemiche perché accontentare tutti è impossibile. Non so di preciso come mai si aspettasse la gente per quanto riguarda le entrate a sorpresa. Probabilmente qualcuno aveva ipotizzato di vedere un wrestler della AEW, o una superstar del passato in particolare. Stesso discorso per quanto riguarda gli esponenti del roster che non hanno trovato spazio nella ROYAL RUMBLE. I posti sono 30 e tra presente, passato e futuro, la logica dice che qualcuno rimanga per forza fuori dalla corsa. Quindi è bene passare a roba più concreta, come ad esempio alla partecipazione di Brock Lesnar e al suo trionfo eliminando per ultimo Drew McIntyre. Lo storytelling è importante e il duello finale sta ad indicare la rivincita personale ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 4 febbraio 2022) MEN’SE come ogni anno, sempre la solita storia. Ovviamente mi riferisco alle polemiche perché accontentare tutti è impossibile. Non so di preciso come mai si aspettasse la gente per quanto riguarda le entrate a sorpresa. Probabilmente qualcuno aveva ipotizzato di vedere un wrestler della AEW, o una superstar del passato in particolare. Stesso discorso per quanto riguarda gli esponenti del roster che non hanno trovato spazio nella. I posti sono 30 e tra presente, passato e futuro, la logica dice che qualcuno rimanga per forza fuori dalla corsa. Quindi è bene passare a roba più concreta, come ad esempio alla partecipazione di Brock Lesnar e al suo trionfo eliminando per ultimo Drew McIntyre. Lo storytelling è importante e il duello finale sta ad indicare la rivincita personale ...

Advertising

Ettore : @MarroneEmma all'@AristonSanremo seduto davanti a me c'è un signore che ti adora. Porta un display in testa: 'Emma… - user38292924782 : Sophie con tacchi e gonna mi fa morire ?? Vai amore. Vai a far sentire la tua voce #basciagoni - Una_Girovaga : È scuro il cuore quando non ride più; si fa nero e duro. Pesante da portare, come se tutto fosse già stato fatto, s… - MF_Marina_ : @GermanoBonaveri @polifemopticon Sono contenta di vedere che sei di nuovo in forma e pieno di energia!???? La tua ana… - Jacques80179459 : @FratellidItalia Purtroppo la gente crede di avere il diritto di voto. Ti vengono presentati prodotti realizzati e… -

Ultime Notizie dalla rete : FA’ TUA Oroscopo del Sesso: come sarà febbraio nell’alcova per i 12 Segni TGCOM