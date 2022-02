È morto di Covid Franco Trinca, il biologo No vax che sosteneva di curare la malattia con gli integratori (Di venerdì 4 febbraio 2022) «Ci ha lasciati per sempre Franco Trinca», scrive oggi alle ore 17:08 l’avvocato Fusillo tramite il suo canale Telegram. Il 70enne biologo No vax era stato ricoverato per Covid, con una polmonite bilaterale, presso l’ospedale di Perugia nel mese di gennaio 2022. Durante una puntata della trasmissione televisiva Dritto e Rovescio (Mediaset), andata in onda nel mese di settembre 2021, dichiarava apertamente di non essersi vaccinato in quanto “sentiva” di avere un buon sistema immunitario. Nel corso del 2020 sosteneva di poter curare la Covid attraverso l’uso degli integratori e farmaci che da due anni ad oggi non hanno dimostrato alcuna efficacia contro la malattia. «Così ho curato una famiglia dal Covid, adesso stanno ... Leggi su open.online (Di venerdì 4 febbraio 2022) «Ci ha lasciati per sempre», scrive oggi alle ore 17:08 l’avvocato Fusillo tramite il suo canale Telegram. Il 70enneNo vax era stato ricoverato per, con una polmonite bilaterale, presso l’ospedale di Perugia nel mese di gennaio 2022. Durante una puntata della trasmissione televisiva Dritto e Rovescio (Mediaset), andata in onda nel mese di settembre 2021, dichiarava apertamente di non essersi vaccinato in quanto “sentiva” di avere un buon sistema immunitario. Nel corso del 2020di poterlaattraverso l’uso deglie farmaci che da due anni ad oggi non hanno dimostrato alcuna efficacia contro la. «Così ho curato una famiglia dal, adesso stanno ...

