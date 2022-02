Drusilla Foer a Sanremo 2022 ha vinto dove Checco Zalone ha fallito

(Di venerdì 4 febbraio 2022)era la co – conduttrice didi cui tutti avevamo bisogno. Lontana dallo stereotipo della donna valletta, ha dominato la kermesse, diventando ospite e conduttrice, comica e cantante e ipnotizzando tutti. Dopo la favoletta contro la transfobia diieri, intrisa di stereotipi e volgarità gratuite,ha riportato sul palcoscenico un’ironia sagace ed elegante che sa far rider insegnando. L’arrivo diIl suo arrivo è degno di una vera diva. Arriva, canta e quando Amedeus prova ad interromperla lei gli risponde che non ha nessuna intenzione di fargli da valletta apostrofandolo con “Senta coso, come si chiama? Amedeo“. "Senta coso" ...

stanzaselvaggia : Iva Zanicchi: 'Quanto sei alta!' Drusilla Foer: 'Più di te!”. Iva Zanicchi : “Hai anche altre cose più di me!”. Dru… - MarioManca : La cosa più bella che vedremo stasera: Michele che le dice che vederla a #Sanremo2022 lo riempie di gioia e Drusill… - VanityFairIt : La commozione di @Drusilla_Foer per le parole di @michele_bravi vale il canone Rai ?? #Sanremo2022 #SanremoConVanity - LifeGoesMon7 : RT @universoalice: il discorso completo di drusilla foer sul palco di sanremo. da ascoltare, almeno una volta al giorno. #Sanremo2022 https… - Faffa81 : RT @universoalice: il discorso completo di drusilla foer sul palco di sanremo. da ascoltare, almeno una volta al giorno. #Sanremo2022 https… -

Ultime Notizie dalla rete : Drusilla Foer

è stata la regina di questa terza serata del festival di Sanremo. Elegante e divertente, con il suo monologo ha fatto riflettere sull'importanza dell'ascolto e sull'unicità delle persone.Dopo 5 secondi netti," la co - conduttrice del terzo giorno " è già la regina di questo Festival e non vorremmo più farne a meno: con tutto il rispetto di chi c è stato e per chi ci ...Mentre Iva si prepara a cantare, tra i complimenti di Amadeus per lei e la Foer, la big in gara dice: «Drusilla quanto sei alta!» e la Foer: «Più di te!». Nel corso della terza serata del Festival di ...Drusilla ha affrontato la questione di genere e si è concessa anche un simpatico siparietto con Iva Zanicchi Drusilla Foer, nasce come Gianluca Gori, fotografo fiorentino e giramondo per vocazione (ha ...