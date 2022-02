Covid Italia, Costa: “Dall’11 via mascherine all’aperto e possibile apertura discoteche” (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Stato di emergenza Covid in Italia, mascherine all’aperto, riapertura discoteche, ritorno ai concerti. Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ne parla ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1. “L’obiettivo è quello di assolutamente non prorogare lo stato di emergenza il 31 marzo e per quel periodo tornare alla normalità” ribadisce il sottosegretario alla Salute. E “gradualmente si arriverà a togliere le mascherine, in un momento molto prossimo all’aperto, e poi anche al chiuso. Credo che, con i dati” dell’andamento di Covid “positivi, quelle all’aperto si dovrebbero togliere Dall’11 febbraio: questo è un obiettivo che possiamo sicuramente darci” dice ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 4 febbraio 2022) (Adnkronos) – Stato di emergenzain, ri, ritorno ai concerti. Il sottosegretario alla Salute, Andrea, ne parla ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1. “L’obiettivo è quello di assolutamente non prorogare lo stato di emergenza il 31 marzo e per quel periodo tornare alla normalità” ribadisce il sottosegretario alla Salute. E “gradualmente si arriverà a togliere le, in un momento molto prossimo, e poi anche al chiuso. Credo che, con i dati” dell’andamento di“positivi, quellesi dovrebbero toglierefebbraio: questo è un obiettivo che possiamo sicuramente darci” dice ...

