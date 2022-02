Cosa fare a Roma sabato 5 e domenica 6 febbraio 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Cosa fare in questo primo weekend di febbraio? La visita di un museo, tra l'altro gratuita, potrebbe essere una buona idea, il teatro continua ad offrire spettacoli di magia, varietà e commedie e non ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 febbraio 2022)in questo primo weekend di? La visita di un museo, tra l'altro gratuita, potrebbe essere una buona idea, il teatro continua ad offrire spettacoli di magia, varietà e commedie e non ...

Advertising

FrancescoLollo1 : Io ho avuto il covid, ho fatto tre vaccini, compreso il booster, però oggi per il giuramento del presidente della R… - CarloCalenda : L’unica cosa seria da fare è scusarsi con i cittadini e #Mattarella per non aver saputo fare il lavoro per cui siam… - Marcozanni86 : Potete fare tutte le pippe che volete sulla stabilità, ma in costrutto disfunzionale come l'#eurozona la #BCE è la… - Oxcart68753263 : @ocaignorante @stanzaselvaggia @amnestyitalia Per cosa manifestano? L'esperienza scuola lavoro e la migliore che si… - obsessedaka : RT @fearlvess: ma vi rendete conto che blanco si è sdraiato sul palco di sanremo perché ha dormito 4 ore ed è stanco e mahmood non sapeva c… -