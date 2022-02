Coppa Davis 2022, la formazione azzurra: c’è un’esclusione eccellente (Di venerdì 4 febbraio 2022) Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. Ma non Matteo Berrettini. Questa è la squadra italiana che dovrà battagliare nella Coppa Davis 2022 contro la Slovacchia. Appuntamento il 4 ed il 5 marzo in quel di Bratislava. Le gare, ovviamente, sono valide per la qualificazione alla fase finale della competizione. Filippo Volandri non avrà il numero sei del Ranking mondiale, ma potrà contare sulla bravura dei suoi ragazzi. Coppa Davis 2022, le parole di Volandri e Berrettini Filippo Volandri, CT della Nazionale italiana di tennis, ha spiegato i motivi dell’esclusione di Matteo Berrettini dalla sfida con la Slovacchia. “È una scelta che ho condiviso con i giocatori – ha sottolineato Filippo Volandri -. Ancora una volta dimostriamo uno fortissimo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 febbraio 2022) Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli. Ma non Matteo Berrettini. Questa è la squadra italiana che dovrà battagliare nellacontro la Slovacchia. Appuntamento il 4 ed il 5 marzo in quel di Bratislava. Le gare, ovviamente, sono valide per la qualificazione alla fase finale della competizione. Filippo Volandri non avrà il numero sei del Ranking mondiale, ma potrà contare sulla bravura dei suoi ragazzi., le parole di Volandri e Berrettini Filippo Volandri, CT della Nazionale italiana di tennis, ha spiegato i motivi dell’esclusione di Matteo Berrettini dalla sfida con la Slovacchia. “È una scelta che ho condiviso con i giocatori – ha sottolineato Filippo Volandri -. Ancora una volta dimostriamo uno fortissimo ...

