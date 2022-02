Cinque persone sono morte a causa di una valanga nel Tirolo, in Austria (Di venerdì 4 febbraio 2022) Venerdì Cinque persone sono morte a causa di una valanga di neve a Spiss, nel Tirolo, nell’Austria occidentale. Le squadre di soccorso hanno detto che la valanga ha travolto anche una sesta persona, che ha riportato ferite lievi. Al momento Leggi su ilpost (Di venerdì 4 febbraio 2022) Venerdìdi unadi neve a Spiss, nel, nell’occidentale. Le squadre di soccorso hanno detto che laha travolto anche una sesta persona, che ha riportato ferite lievi. Al momento

Advertising

amnestyitalia : #CodiciIdentificativi su caschi e divise delle forze dell’ordine: al momento ci sono cinque i disegni di legge depo… - TuttoQuaNews : RT @ilpost: Cinque persone sono morte a causa di una valanga nel Tirolo, in Austria - VincenzoVinse71 : RT @RobertoRenga: A Enna cinque persone della stessa famiglia sono morte per Covid. NoVax. I danni irreparabili che si fanno per motivi di… - Dondolino72 : RT @ilpost: Cinque persone sono morte a causa di una valanga nel Tirolo, in Austria - ilpost : Cinque persone sono morte a causa di una valanga nel Tirolo, in Austria -