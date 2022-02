Cina: al via i Giochi olimpici invernali, aspettando Sofia Goggia (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si sono aperti in Cina, oggi 4 febbraio, i XXIV Giochi olimpici invernali. La cerimonia si è svolta a Pechino, nello stadio Bird’s Nest, che aveva ospitato l’apertura delle Olimpiadi estive di Tokyo 2008. Prima dell’ingresso delle 91 delegazioni si è svolto uno spettacolo ideato e diretto dal regista cinese Zhang Yimou, che ha previsto l’esibizione di 3mila comparse, per la gran parte giovanissime. Malgrado una temperatura viCina a 10 gradi sotto zero, e i timori per il Covid, le tribune si sono riempite di pubblico al 60% della capienza. In tribuna d’onore, il Presidente ella Cina, Xi Jinping, e il Presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach. Giochi in Cina, l’Italia in mantella tricolore Come da tradizione è stata la squadra della ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 4 febbraio 2022) Si sono aperti in, oggi 4 febbraio, i XXIV. La cerimonia si è svolta a Pechino, nello stadio Bird’s Nest, che aveva ospitato l’apertura delle Olimpiadi estive di Tokyo 2008. Prima dell’ingresso delle 91 delegazioni si è svolto uno spettacolo ideato e diretto dal regista cinese Zhang Yimou, che ha previsto l’esibizione di 3mila comparse, per la gran parte giovanissime. Malgrado una temperatura via 10 gradi sotto zero, e i timori per il Covid, le tribune si sono riempite di pubblico al 60% della capienza. In tribuna d’onore, il Presidente ella, Xi Jinping, e il Presidente del Comitato olimpico internazionale, Thomas Bach.in, l’Italia in mantella tricolore Come da tradizione è stata la squadra della ...

Miti_Vigliero : La cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Pechino con “Imagine”, alla presenza di Putin e Xi Jinping Una scelta al… - francobus100 : Putin in Cina, accordo per 100 mln tonnellate greggio in 10 anni - papel61 : RT @AlessandroDane1: Ucraina, Cina al fianco della Russia: “Influenza Usa destabilizzatrice”. Erdogan (Nato) attacca l’Occidente: “Ha solo… - GiulioBattuello : @Socrate07289326 @Phoenix_Fire_88 @france_bis @beforeYouGo78 @CarloCalenda Per via dell'estrazione delle terre rare… - riccio_m : Pechino, via ai Giochi senza neve: la soluzione della Cina tra le critiche degli ambientalisti -