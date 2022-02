Chi è Maria Chiara Giannetta, la conduttrice della quarta serata di Sanremo 2022 (Di venerdì 4 febbraio 2022) Maria Chiara Giannetta è un’attrice italiana, nota per i ruoli di Anna Olivieri nella serie Don Matteo e di Blanca Ferrando nella serie Blanca. Questa sera sarà la co-condutrice della quarta puntata del 72° Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus. Maria Chiara Giannetta è nata a Foggia il 20 maggio 1992. d 11 anni inizia a fare i primi spettacoli teatrali a livello amatoriale e a 14 inizia a seguire dei laboratori teatrali. A 19 anni entra al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. È laureata in lettere e filosofia presso l’Università degli Studi di Foggia. La carriera Nel 2011 è impegnata a teatro con lo spettacolo Chicago, dove interpreta Hunyak-Kitty Baxter, per la regia di Roberto Galano. Nel 2012, sempre a teatro, è ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 4 febbraio 2022)è un’attrice italiana, nota per i ruoli di Anna Olivieri nella serie Don Matteo e di Blanca Ferrando nella serie Blanca. Questa sera sarà la co-condutricepuntata del 72° Festival di, al fianco di Amadeus.è nata a Foggia il 20 maggio 1992. d 11 anni inizia a fare i primi spettacoli teatrali a livello amatoriale e a 14 inizia a seguire dei laboratori teatrali. A 19 anni entra al Centro sperimentale di cinematografia di Roma. È laureata in lettere e filosofia presso l’Università degli Studi di Foggia. La carriera Nel 2011 è impegnata a teatro con lo spettacolo Chicago, dove interpreta Hunyak-Kitty Baxter, per la regia di Roberto Galano. Nel 2012, sempre a teatro, è ...

