Camorra, libero il boss di Castellammare: “Ha un parente in consiglio comunale” (Di venerdì 4 febbraio 2022) Il boss di Castellammare di Stabia e uscito dal carcere, ritrovando un parente in consiglio comunale. Dalla cella in isolamento al 41 bis, nella prigione dell'Aquila, il capo cosca Paolo Carolei è rientrato direttamente a... Leggi su europa.today (Di venerdì 4 febbraio 2022) Ildidi Stabia e uscito dal carcere, ritrovando unin. Dalla cella in isolamento al 41 bis, nella prigione dell'Aquila, il capo cosca Paolo Carolei è rientrato direttamente a...

Advertising

VittorioSgarbi : #sanremo Invece che Saviano (sì, non prenderà dei soldi, ma promuove se stesso, visto che ha fatto delle storie di… - marianna_eg : RT @VittorioSgarbi: #sanremo Invece che Saviano (sì, non prenderà dei soldi, ma promuove se stesso, visto che ha fatto delle storie di camo… - rep_napoli : Castellammare, torna libero boss della camorra. Il senatore Ruotolo: 'Un parente è in consiglio comunale, Lamorgese… - Braveheart20215 : @domingosix @sonolucadini @KelleddaMurgia sei comico... è libero,e se avesse nuociuto alla camorra o alla mafia...o… - farfarello13 : RT @VittorioSgarbi: #sanremo Invece che Saviano (sì, non prenderà dei soldi, ma promuove se stesso, visto che ha fatto delle storie di camo… -