Aveva dato fuoco a scuolabus pieno di bambini: confermati 19 anni a Ousseynou Sy (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb – Il senegalese Ousseynou Sy dovrà scontare 19 anni di carcere: lo ha confermato la Corte di Cassazione. Nessuno sconto di pena, quindi, per l’autista che nel marzo del 2019 Aveva dirottato uno scuolabus carico di ragazzini delle medie per poi dargli fuoco. Le accuse erano e sono pesantissime: incendio e attentato con sequestro di persona e finalità di terrorismo. A riferire della conferma della condanna è stato Giovanni Garbagnati, il legale che assiste l’imputato. L’attentato di Ousseynou Sy Quella mattina del marzo del 2019, Ousseynou Sy stava conducendo il bus con a bordo due classi della scuola media Vailati di Crema. L’autista Aveva premeditato un attentato terroristico, che si sarebbe dovuto consumare ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 4 febbraio 2022) Roma, 4 feb – Il senegaleseSy dovrà scontare 19di carcere: lo ha confermato la Corte di Cassazione. Nessuno sconto di pena, quindi, per l’autista che nel marzo del 2019dirottato unocarico di ragazzini delle medie per poi dargli. Le accuse erano e sono pesantissime: incendio e attentato con sequestro di persona e finalità di terrorismo. A riferire della conferma della condanna è stato GiovGarbagnati, il legale che assiste l’imputato. L’attentato diSy Quella mattina del marzo del 2019,Sy stava conducendo il bus con a bordo due classi della scuola media Vailati di Crema. L’autistapremeditato un attentato terroristico, che si sarebbe dovuto consumare ...

