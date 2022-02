Austria, valanga in Tirolo: quattro morti e un disperso (Di venerdì 4 febbraio 2022) Una valanga si è abbattuta, in Tirolo, su un gruppo di escursionisti a Spiss, uccidendo quattro persone. Due elicotteri Austriaci e due svizzeri sono intervenuti per cercare di individuare una quinta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 febbraio 2022) Unasi è abbattuta, in, su un gruppo di escursionisti a Spiss, uccidendopersone. Due elicotterici e due svizzeri sono intervenuti per cercare di individuare una quinta ...

