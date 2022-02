Advertising

StraNotizie : Antonio Catricalà, un convegno alla Luiss per ricordarlo - Agenparl : Agenda 4 - 8 febbraio | Conferenza stampa di presentazione della 42Firenze | Il ricordo di Antonio Catricalà | I 11… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Catricalà

Adnkronos

Il presidente Antitrustnel 2011 sosteneva a gran voce che il meccanismo dell'indennizzo diretto non ha funzionato: squilibri nei premi pagati tra gli assicurati in base alla ...Il tuo browser non supporta il tag iframe Il 24 febbraio 2021, l'account GREGsonoIO del Gregis condivide l'articolo dell' Ansa dove viene annunciata la morte di, ex funzionario per ...