Vip e cibo, Da Jennifer Aniston a Ed Sheeran: tutte le stranezze a tavola (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ognuno ha preferenze ed abitudini personali quando si tratta di cibo e i Vip non fanno eccezione. Alcune star, in modo particolare, hanno dichiarato di avere delle “strane abitudini” a tavola. Diamo un’occhiata ad alcune delle strane e curiose abitudini alimentari dei personaggi più famosi. Da Ed Sheeran a Jennifer Aniston, da Nicholas Cage alla regina … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ognuno ha preferenze ed abitudini personali quando si tratta die i Vip non fanno eccezione. Alcune star, in modo particolare, hanno dichiarato di avere delle “strane abitudini” a. Diamo un’occhiata ad alcune delle strane e curiose abitudini alimentari dei personaggi più famosi. Da Ed, da Nicholas Cage alla regina … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

GraziaChirico1 : Lo ricordo a DENTISTI e DOTTORI che si portano a spasso gli avatar di Vip, si fanno Giudici di cose che non li rigu… - MENUETTOit : #Food e #Music: Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e il problemi legati al cibo: «Non mangia, siamo ... - romaoggi_eu : Al Tanagra serata vip tra buon cibo e musica - - Diva_VIP : RT @VinzDeCarlo1: ???? Lascia senza fiato il Convoglio della Libertà dei camionisti canadesi diretti a Ottawa per la protesta contro la VACCl… - MagoMerlino77 : @KaMadWorld Sarà anche un Vip, ma di sicuro non Ama il buon cibo! Lui si che deve vaccinarsi, con quello che mangia… -