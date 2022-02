Striscia la Notizia | Enzo Iacchetti ha il Covid | lui e Ezio Greggio sostituiti all’ultimo minuto

(Di giovedì 3 febbraio 2022)è positivo al-19. Per questo motivo nelle prossime sere non potrà condurre ‘la‘ con. Da mercoledì 2 febbraio, quindi, dietro al bancone del Tg satirico di Antonio Ricci tornano gli inviati Sergio Friscia e Roberto Lipari, che hanno già condotto con successo il programma dal 3 novembre 2021 all’11 dicembre 2021, come ha fatto sapere in una nota Canale 5. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Perché Damiano David è scoppiato a piangere sul palco del Festival di Sanremo ? I retroscena dal palco dell'Ariston spopolano, il cantante dei Maneskin su Instagram ha ...