“Sono orgogliosa di te”: Maria De Filippi non trattiene l’emozione, il messaggio è bellissimo (Di giovedì 3 febbraio 2022) La regina di Canale5 non è riuscita a trattenersi. Maria de Filippi senza precedenti, l’emozione tradisce anche lei: parole stupende Maria de Filippi si commuove, che belle parole (Youtube)La conduttrice di Amici, di C’è Posta per Te e di Uomini e Donne è nota per la sua estrema capacità di entrare nelle storie delle persone. Di fianco a questa abilità, però, Maria de Filippi mostra un grande autocontrollo soprattutto nella gestione delle emozioni. E’ molto raro, infatti, che si veda la De Filippi lasciarsi andare e commuoversi di fronte a una storia appassionante o a una esibizione particolarmente profonda. Nelle ultime ore, però, una vicenda particolare l’ha toccata nel profondo e questa volta non è riuscita a trattenersi. Il fortunato destinatario ... Leggi su specialmag (Di giovedì 3 febbraio 2022) La regina di Canale5 non è riuscita a trattenersi.desenza precedenti,tradisce anche lei: parole stupendedesi commuove, che belle parole (Youtube)La conduttrice di Amici, di C’è Posta per Te e di Uomini e Donne è nota per la sua estrema capacità di entrare nelle storie delle persone. Di fianco a questa abilità, però,demostra un grande autocontrollo soprattutto nella gestione delle emozioni. E’ molto raro, infatti, che si veda la Delasciarsi andare e commuoversi di fronte a una storia appassionante o a una esibizione particolarmente profonda. Nelle ultime ore, però, una vicenda particolare l’ha toccata nel profondo e questa volta non è riuscita a trattenersi. Il fortunato destinatario ...

Advertising

AnnaAscani : La scelta di #Mattarella è un’ottima notizia per il Paese. Sono orgogliosa della comunità del @pdnetwork che in gio… - chiara4292 : @NinniGiulia @MattiaZenzola complimenti per l’educazione che ha questo ragazzo, davvero sono orgogliosa io per voi - alexysMls : Almeno siamo i unici che abbiamo sempre avuto un’identità cioè amato qualcuno è mai haters e devo dire che in quest… - sunshinefanti : RT @ungiornoinpiu__: raga è da ieri notte che sto leggendo tantissimi tweet e commenti di persone che stanno davvero apprezzando tanto la c… - mar_borre : RT @amicii_news: Maria ha scritto a Sangiovanni dopo la sua esibizione, ecco cosa ha detto: “Mi ha scritto che le è piaciuto molto il pezzo… -