Se l'Oms vede la fine della pandemia, da noi Checco Zalone apre il 'dopoguerra' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Anche nella percezione popolare prende forza l'idea che la pandemia stia per finire. Un segnale è arrivato ieri sera da Sanremo, con il comico pugliese che ha ironizzato sui virologi Leggi su tg.la7 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Anche nella percezione popolare prende forza l'idea che lastia per finire. Un segnale è arrivato ieri sera da Sanremo, con il comico pugliese che ha ironizzato sui virologi

Advertising

valenorf : @vvalantine @A69911950 @beforeYouGo78 @CarloCalenda disastro con ben zero morti. Banqiao invece, 200.000 morti caus… - aboccadaverita : RT @Agenzia_Ansa: L'Oms Europa vede la fine della pandemia: 'La tregua del Covid in Europa può preludere al suo termine', osserva l'Organiz… - italiani_news : RT @Agenzia_Ansa: L'Oms Europa vede la fine della pandemia: 'La tregua del Covid in Europa può preludere al suo termine', osserva l'Organiz… - enzoro53 : RT @Agenzia_Ansa: L'Oms Europa vede la fine della pandemia: 'La tregua del Covid in Europa può preludere al suo termine', osserva l'Organiz… - mariandola : RT @Agenzia_Ansa: L'Oms Europa vede la fine della pandemia: 'La tregua del Covid in Europa può preludere al suo termine', osserva l'Organiz… -