Scherma, Tarantino si dimette da commissario tecnico della Nazionale di sciabola (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – Luigi Tarantino si è dimesso dal ruolo di responsabile d’arma della Nazionale di sciabola. “Causa l’insorgenza di motivazioni personali comunico la mia volontà di dimettermi con effetto immediato dalla carica di commissario tecnico”, ha detto Tarantino nella comunicazione in cui ha formalmente rimesso il suo mandato dopo avere informato il presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi. “Ho appreso della volontà di Tarantino di lasciare l’incarico per motivazioni personali, che rispetto. Ne ho preso atto, ringraziandolo per il lavoro svolto in questi mesi da commissario tecnico – ha affermato il Presidente della ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma – Luigisi è dimesso dal ruolo di responsabile d’armadi. “Causa l’insorgenza di motivazioni personali comunico la mia volontà dirmi con effetto immediato dalla carica di”, ha dettonella comunicazione in cui ha formalmente rimesso il suo mandato dopo avere informato il presidenteFederazione Italiana, Paolo Azzi. “Ho appresovolontà didi lasciare l’incarico per motivazioni personali, che rispetto. Ne ho preso atto, ringraziandolo per il lavoro svolto in questi mesi da– ha affermato il Presidente...

Advertising

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Tarantino, dai guai alle dimissioni: non è più il c.t. della sciabola #scherma - Gazzetta_it : Tarantino, dai guai alle dimissioni: non è più il c.t. della sciabola #scherma - fvanetti : Scherma, Tarantino si dimette da c.t. dopo l’accusa di oltraggio alla polizia - ottopagine : Scherma, sciabola: Tarantino rassegna le dimissioni #Napoli - Luxgraph : Scherma, il ct di sciabola Tarantino si dimette per motivi personali -