Sanremo 2022 | la scaletta della terza serata | tra gli ospiti Cremonini e Saviano

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 3 febbraio 2022): fittissima lache vedrà esibirsi per la prima volta tutti e 25 gli artisti in gara. Grande attesa per la co-conduttrice Drusilla Foer e per il superospite Cesare. Stasera i brani saranno valutati dalla Giuria Demoscopica 1000 e dal televoto, ad aprire la gara sarà di seguito l’ordine di uscita: *articolo in aggiornamento* Il primo intervento è di Coletta, direttore di Raiuno che mette l’accento sugli ottimi ascoltiprecedente: Rispetto al primo festival di Amadeus siamo a +13,7 di share, il picco di ascolto si registra alle 21.45 con Amadeus e Checco Zalone, il picco di share alle 23.29 sempre con l’ospite pugliese. E’ stato intuito ed azzeccato si sono ...