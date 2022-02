Sanremo 2022 | dati e classifiche social seconda serata Mahmood spopola

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Classificae Blanco svettano ancora sui. L’analisi Sensemakers per DavideMaggio.it ci dice che nei primi due giorni di Festival, il duo ha raggiunto 1,4 milioni () e 1,3 milioni di interazioni (Blanco). Al terzo posto stabile Achille Lauro (585k interazioni) mentre Sangiovanni (545k) sale al quarto posto scalzando Rkomi (439k). Michele Bravi (420k) tiene dietro Emma Marrone (392k), Irama (269k) e Gianni Morandi (245k). Fanalino di coda è Hu con appena 3 mila interazioni. Ididi ieri Il contenuto top, postato ieri, da un Big, riguardante, è di Emma che ha raggiunto 230 mila interazioni con un post su Instagram. In tale classifica primeggia però un video divertente in cuiriprende la ...

SanremoRai : ?? @IRAMAPLUME ?? #OvunqueSarai L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @AnaMenaMusic ?? #DuecentomilaOre L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - SanremoRai : ?? @Mahmood_Music & #Blanco ?? #Brividi L’esibizione integrale è su RaiPlay ? - radionumberone : Continua a gonfie vele #Sanremo2022, che ha in serbo tanto intrattenimento anche per la terza serata: ecco l’ordine… - bl4vkIce : @Sanremo__2022 brividi, ovunque sarai, sei tu -

