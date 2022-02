Salvini va da Giorgetti: "La Lega resta al governo. Bene le riaperture" (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo lo strappo sul decreto, il leader del Carroccio abbassa la tensione: «Siamo dentro per lavorare» Leggi su lastampa (Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo lo strappo sul decreto, il leader del Carroccio abbassa la tensione: «Siamo dentro per lavorare»

Advertising

fattoquotidiano : Nuove regole e nuovi litigi nel governo: due ministri leghisti abbandonano in polemica, Giorgetti si dà “assente” m… - ilfoglio_it : Giorgetti lo aveva spinto a riaprire il dialogo con Draghi. Ma dopo la figuraccia sulla Casellati, #Salvini tenta l… - LaStampa : Salvini va da Giorgetti: 'La Lega resta al governo. Bene le riaperture' - LaStampa : Salvini va da Giorgetti: 'La Lega resta al governo. Bene le riaperture' - cgregorio52 : RT @ilfoglio_it: Matteo Salvini è andato a far visita a Giancarlo Giorgetti. Il ministro chiede il mandato pieno per trattare in Cdm, il le… -